Nice helpt koploper Monaco met overwinning op rood PSG

30 april 2017 – AS Monaco lijkt zich stilaan op te kunnen maken voor de eerste titel sinds 2000. Paris Saint-Germain verloor zondagavond met 3-1 OGC Nice - en kreeg ook nog eens twee keer rood - waardoor de achterstand op de Monegasken nu drie punten is. Bovendien heeft Monaco nog een wedstrijd extra voor de boeg.



Nadat eerste Dalbert zichzelf al een goede kans had verschaft, was het Mario Balotelli die Nice verdiend op voorsprong zette. De Italiaanse aanvaller maakte zichzelf goed vrij en schoot vanaf een meter of zestien de bal uitstekend binnen. Aan de andere kant kwam de meeste dreiging van Ángel di Maria.



Direct na de pauze krulde Ricardo Pereira op heerlijke wijze vanaf de rand van het strafschopgebied de bal in de verre bovenhoek, waardoor Nice een comfortabelere voorsprong kreeg. Edinson Cavani dacht even daarna 2-1 te maken, maar Yoan Cardinale redde uitstekend Halverwege de tweede helft bracht Marquinhos de spanning terug en kon PSG de druk opvoeren, maar uiteindelijk knapten de Parijzenaars zelf.



Eerst kreeg Thiago Motta rood, waarna Anastasios Donis de bijbehorende vrije trap binnenknikte. Vervolgens ging ook nog Di Maria over de schreef, waardoor de Paris Saint-Germain de wedstrijd met negen man eindigde.