Vormer helpt Brugge met assist aan belangrijke zege

20:50 – Club Brugge heeft in de Belgische kampioenspoule en zeer belangrijke overwinning geboekt. Zulte Waregem werd met 2-1 verslagen en daardoor neemt de club de tweede plaats over van AA Gent. Het verschil met koploper Anderlecht is vier punten met nog vier duels te gaan.



Brugge kende in eigen huis een slechte start en kwam na zes minuten al op achterstand door een doelpunt van Timothy Derijck. Nog voor rust wist de ploeg dat recht te zetten. Hans Vanaken tekende voor de gelijkmaker. Na veertig minuten kwam Brugge op voorsprong. Op aangeven van Ruud Vormer was het Dorin Rotariu die de winnende treffer binnenschoot. Na rust kwamen beide ploegen niet meer tot scoren.



Naast Vormer begon ook Stefano Denswil in de basis bij Club Brugge. Een kampioenschap heeft Brugge door de achterstand van vier punten niet in eigen hand, maar over twee weken kan de ploeg wel een grote stap zetten. Dan treft het namelijk Anderlecht in een rechtstreeks duel.