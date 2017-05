Ceferin waarschuwt EK-kandidaten voor mensenrechten

12:10 – UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin laat weten dat een streng toezicht op de handhaving van mensen- en arbeidsrechten van groot belang is om Euro 2024 te mogen organiseren. Duitsland en Turkije zijn in de race voor de huisvesting van de mondiale titelstrijd.



"Voor de UEFA is het ontzettend belangrijk dat de mensen- en arbeidsrechten beschermd worden. We kunnen er niet vroeg genoeg mee beginnen om dit te benadrukken. Landen die zich hebben aangemeld voor de organisatie moeten nu al kunnen aantonen dat ze deze rechten kunnen waarborgen", waarschuwt Ceferin, die eraan toevoegt dat de kandidaten er ook alles aan moeten doen om corruptie tegen te gaan.



De organisatie van Euro 2024 wordt in september 2018 toegewezen.