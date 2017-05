Parzyszek kondigt vertrek aan na 'mislukt seizoen'

9:31 – Piotr Parzyszek staat voor een vertrek bij De Graafschap. De Poolse spits verloor met de club vrijdag met 2-1 bij FC Oss, waardoor De Superboeren de nacompetitie niet hebben gehaald. Na afloop van het duel liet hij weten dat hij vertrekt naar een nieuwe club.



Parzyszek was dit seizoen goud waard voor de Doetinchemmers, getuige zijn 25 treffers in de Jupiler League. Hij wil nu hogerop. "Ik heb mijn laatste wedstrijd voor De Graafschap gespeeld. Ik heb al wel gesprekken gehad met andere clubs. Voor 1 juni wil ik de knoop doorhakken, voor ik op vakantie ga. Ik heb nog nergens getekend", vertelt hij eerlijk aan Omroep Gelderland.



De Pool beleefde deze voetbaljaargang een teleurstellend seizoen bij De Graafschap. "Het seizoen van De Graafschap is mislukt. We hebben het voor de winterstop natuurlijk vergooid", beseft hij. "In de eerste seizoenshelft hadden we dik bij de top 9 moeten staan. Iedereen heeft gezien dat we met vier verdedigers heel kwetsbaar waren. En iedereen was heel negatief toen Henk de Jong switchte naar vijf verdedigers, maar het was wel het medicijn voor deze selectie."



De Jong nam het stokje na de winterstop over van Jan Vreman. Op laatstgenoemde heeft de aanvaller de nodige kritiek. "We hebben als groep vaak aangegeven dat we misschien van systeem moesten veranderen. Dat daar het probleem lag. Maar er werd niks mee gedaan. In de tweede seizoenshelft is ingegrepen, alleen het had al veel eerder gemoeten. De schwung kwam er op een gegeven moment in. Het geloof was er. Dan weet je ook waar het aan gelegen heeft."