Batshuayi schiet Chelsea op Hawthorns naar zesde titel

22:53 – Landstitel nummer zes is binnen voor Chelsea. De Londense club verzekerde zich vrijdag van het kampioenschap in de Premier League door de uitwedstrijd bij West Bromwich Albion met 0-1 te winnen. Invaller Michy Batshuayi zorgde in de slotfase voor het beslissende doelpunt op The Hawthorns.



In 1955, 2005, 2006, 2010 en 2015 was Chelsea ook al de beste van Engeland. Vorig seizoen kwamen The Blues, als titelverdediger, niet verder dan een teleurstellende tiende plaats. Ze eindigden op maar liefst 31 punten achterstand van de verrassende kampioen Leicester City.



Ook dit seizoen was de start van Chelsea in de Premier League matig. Na zes wedstrijden stond het met tien punten op een tegenvallende achtste plaats, na een kansloze 3-0 nederlaag bij Arsenal. Die nederlaag in het Emirates Stadium was voor manager Antonio Conte aanleiding om van systeem te veranderen en nadien ging het lopen bij de club.



Na het verlies bij Arsenal won Chelsea maar liefst dertien wedstrijden op rij. Tottenham Hotspur maakte op 4 januari van dit jaar een einde aan de indrukwekkende zegereeks (2-0). The Spurs waren de enige die dit seizoen in het spoor van Chelsea konden blijven. Maar nadat afgelopen weekend Tottenham verloor bij stadgenoot West Ham United en Chelsea won van Middlesbrough, kon de formatie van Conte vrijdag op bezoek bij West Brom de titel binnenhalen.



Dat lukte ook, maar gemakkelijk ging het niet. Chelsea domineerde de wedstrijd, maar wist lange tijd geen gaatje te vinden in de hechte defensie van West Brom. De thuisclub loerde op de counter en werd in de tweede helft in een tijdsbestek van twee minuten via Salomon Rondón en voormalig eredivisiespeler Nacer Chadli gevaarlijk, maar beide spelers hadden geen succes in de afwerking.



Acht minuten voor het eindsignaal sloeg Chelsea dan wel toe. Gary Cahill nam het doel van afstand onder vuur, maar hij raakte de bal niet goed. Het leder kwam nog wel in bezit van Azpilicueta op de rechterflank. De Spanjaard wist invaller Batshuayi te bereiken, laatstgenoemde schoot vervolgens van dichtbij en ongedekt de 0-1 tegen de touwen. Chelsea kwam de slotfase vervolgens goed door en stelde zo de titel veilig.



Chelsea, waar Nathan Aké op de bank bleef, heeft nu 87 punten. Dat zijn er tien meer dan nummer twee Tottenham Hotspur, dat dit gat met nog drie wedstrijden te spelen niet meer kan overbruggen.