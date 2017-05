UEFA kijkt naar vraag rond CL-deelname Salzburg en Leipzig

12:46 – Zowel Red Bull Salzburg als RB Leipzig kwalificeerde zich voor deelname aan de (voorronde) Champions League. Toch is het niet zeker dat beide clubs ook daadwerkelijk mogen deelnemen aan het toernooi. De regels van de UEFA zeggen namelijk dat clubs met dezelfde eigenaar niet aan dezelfde competitie mogen deelnemen.



Tegenover het Duitse persbureau DPA laat een woordvoerder van de UEFA weten in juni naar het vraagstuk te gaan kijken. "Zodra we van de nationale bonden alle aanmeldingen binnen hebben, gaan we kijken of de clubs aan de criteria voldoen." In het geval dat slechts één van de Red Bull-clubs mag deelnemen lijkt Salzburg als Oostenrijkse kampioen aan het langste eind te trekken. Leipzig eindigde als tweede in Duitsland en moet instromen in de voorronde.



De leiding van de clubs maakt zich vooralsnog geen zorgen. Zij stellen dat Salzburg en Leipzig formeel van elkaar gescheiden zijn en dat Red Bull in het geval van Salzburg slechts de hoofdsponsor is. Of de UEFA dat ook zo beschouwt, moet in juni blijken.