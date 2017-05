Dragi Gudelj op stage bij kersverse eredivisionist VVV

16:26 – Er bestaat een kans dat Dragi Gudelj volgend seizoen in de Eredivisie actief is. De jeugdspeler van Ajax is namelijk op proef bij VVV-Venlo. De verdediger loopt deze week stage bij de club die dit seizoen kampioen van de Jupiler League werd.



Gudelj zal maandag en dinsdag met de selectie van VVV meetrainen, zo meldt de club via de officiële website. Hij kan zowel als linksback als centrale verdediger uit de voeten. Gudelj kwam in het kielzog van zijn broer Nemanja naar Amsterdam. Hij behoort tot de selectie van Jong Ajax, maar speelde dit seizoen nog geen minuut in de Jupiler League. Eerder doorliep hij de jeugdopleiding van NAC Breda.