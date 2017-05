Strasbourg en Amiens promoveren na mooie ontknoping

22:36 – RC Strasbourg en Amiens SC hebben zich op een spannende slotdag in de Ligue 2 verzekerd van promotie naar het hoogste niveau. Troyes gaat als nummer drie naar de play-offs tegen de nummer achttien van de Ligue 1.



Met nog één speelronde te gaan in de Ligue 2 kwamen er nog zes teams in aanmerking voor promotie. Strasbourg ging met 64 punten aan kop, gevolgd door Amiens (63), Troyes (63), RC Lens (62), Stade Brestois 29 (62) en Nîmes Olympique (61). Uiteindelijk behielden Strasbourg en Amiens hun plek in de top-twee en promoveren zodoende rechtstreeks, maar spannend was het wel.



Strasbourg leidde tegen FC Bourg Péronnas al binnen achttien minuten met 2-0, maar de bezoekers kwamen een kwartier voor tijd terug tot 2-1. Daardoor werd het nog leuk in de slotfase, maar Strasbourg gaf haar promotieticket niet meer uit handen. Amiens leek bij Stade de Reims met 1-1 gelijk te spelen en daardoor buiten de top-drie van de Ligue 2 te vallen, maar in de zesde minuut van de extra tijd maakte Emmanuel Bourgaud de verlossende 1-2. Daardoor mag Amiens debuteren in de Ligue 1.



Op bezoek bij FC Sochaux boog Troyes een 2-0 achterstand om in een 2-3 zege en mag daardoor naar de play-offs. Het heeft evenveel punten als Amiens, maar de doelcijfers zijn in haar nadeel. RC Lens versloeg Chamois Niortais FC met 3-1, Stade Brestois 29 rolde Gazélec FCO Ajaccio met 6-2 op en Nîmes Olympique won met 1-2 bij Laval, desondanks komen deze drie clubs volgend seizoen weer uit op het tweede niveau.