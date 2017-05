Caballero en Navas verlaten Manchester City transfervrij

18:06 – In navolging van Gaël Clichy vertrekken ook Willy Caballero en Jesús Navas bij Manchester City. Het tweetal beschikt over een aflopend contract. Via de officiële clubkanalen bevestigen The Citizens dat deze verbintenissen niet verlengd gaan worden.



Caballero speelt sinds 2014 in dienst van Manchester City. De Argentijnse doelman kwam over van Málaga. Dit seizoen speelde hij 27 wedstrijden. "Het was een voorrecht om voor Manchester City te mogen spelen. Vanaf de eerste dag heb ik me altijd welkom gevoeld bij de club en daar zal ik altijd dankbaar voor zijn", aldus de 35-jarige Caballero, die vooral bekend staat om zijn drie gestopte penalty's in de strafschoppenserie van de League Cup-finale tegen Liverpool van 2016.



Ook Navas gaat deze zomer uitkijken naar een andere club. Hij werd in 2013 overgenomen van Sevilla. In zijn periode bij City speelde hij 127 duels waarin hij acht keer trefzeker was. Eerder leek de 31-jarige Spanjaard alsnog een nieuw contract te gaan krijgen, maar City meldt donderdag dat dat niet het geval is. Eerder werd al bekend dat Clichy na zes jaar vertrekt bij de club.