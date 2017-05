Emanuelson en Lachman mogen weg bij Sheffield

22:25 – Urby Emanuelson en Darryl Lachman kunnen opzoek gaan naar een nieuwe club. De Nederlanders hebben te horen gekregen dat hun contracten bij Sheffield Wednesday niet verlengd worden. Dat meldt de club donderdag op de officiële website.



Emanuelson is sinds september 2016 in dienst bij Sheffield Wednesday. Mede vanwege blessureleed kwam de oud-Ajacied echter weinig aan spelen toe. Dit seizoen speelde hij slechts zestien minuten in het Championship. De 30-jarige speler kan aankomende zomer dus op zoek gaan naar een nieuwe club.



Ook Lachman mag vertrekken bij Sheffield. Hij staat sinds medio 2015 onder contract bij de club. In die jaren wist hij geen vaste waarde te worden en keerde hij tweemaal terug naar zijn thuisland. In seizoen 2015/2016 werd hij een half jaar verhuurd aan sc Cambuur en dit seizoen kwam hij eveneens op huurbasis uit voor Willem II.