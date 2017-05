Wenger: "Ik zie de toekomst met optimisme tegemoet"

14:56 – Arsene Wenger ziet de toekomst bij Arsenal met vertrouwen tegemoet. De 67-jarige Fransman verlengde woensdag zijn contract bij de Londense club, ondanks dat een deel van de supporters hem niet meer moet, met twee seizoenen.



"Ik hou van deze club en zie de toekomst met optimisme en opwinding tegemoet", aldus Wenger op de clubwebsite. "We kijken nu naar wat er goed gaat en hoe we op alle fronten nog beter kunnen worden. Dit is een sterke groep spelers en met wat toevoegingen kunnen we zelfs nog succesvoller zijn." Wenger wil een ploeg samenstellen die kan meedoen om de landstitel. "Dat krijgt deze zomer en komend seizoen onze focus."



"Ik ben dankbaar voor de steun van het bestuur en Stan (grootaandeelhouder Stan Kroenke, red.), we doen er alles aan om meer prijzen te winnen. Dat willen we allemaal en ik weet dat dit is wat onze fans wereldwijd van ons verlangen."



Grootaandeelhouder Kroenke beaamt dat Arsenal prijzen wil pakken, nationaal en internationaal. "We zullen niet rusten voordat we dit hebben bereikt", vult Kroenke aan. "Arsene is de beste persoon die ons kan helpen om dit te laten lukken. Hij heeft een fantastische staat van dienst en heeft onze volledige steun."