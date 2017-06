Zinchenko: "Voor mij pijnlijk om Nederland te verlaten"

14:06 – Zijn verhuurperiode aan PSV is voor Oleksandr Zinchenko uitgelopen op een teleurstelling. De huurling van Manchester City neemt zich dat zichzelf kwalijk. Omdat de Oekraïner te weinig indruk maakte in Eindhoven, is de kans klein dat de aanvaller volgend seizoen terugkeert.



"Het was geen makkelijk jaar voor mij. In het eerste half jaar kreeg ik speeltijd. Ik kreeg daarmee de kans een belangrijke rol te krijgen in de ploeg. Dat is niet gelukt, en dat neem ik mezelf kwalijk", zegt Zinchenko tegen FootballHub. "Maar het is voor mij een waardevolle ervaring geweest. Verschillende dingen heb ik leren begrijpen. Dit gebeurt allemaal, maar is niet het ergste. Ik heb een goed leven, dat is het belangrijkste."



Zinchenko speelde dit seizoen zijn meeste wedstrijden bij Jong PSV. "We hebben na afloop van het seizoen gesproken met de technische staf. Ze hebben ervan genoten om met mij te werken. Op diezelfde manier heb ik genoten van het team, de stad en de fans. Het was voor mij pijnlijk om Nederland te verlaten."