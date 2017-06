Achilles stapt opnieuw naar rechter om conflict met KNVB

18:57 – Achilles' 29 heeft opnieuw een spoedappèl aangevraagd wegens het nog altijd lopende conflict met de KNVB. De uit de Jupiler League gedegradeerde club is het niet eens met de gang van zaken rondom de laatste speelronde in de competitie.



Achilles degradeerde in de laatste speelronde ook op sportieve gronden omdat er verloren werd van Jong PSV. Enkele uren voor dat duel kreeg de club echter te horen dat ook bij handhaving alsnog degradatie zou volgen omdat de KNVB opnieuw puntenvermindering als straf oplegde. Achilles is niet te spreken over de gang van zaken en stapt daarom opnieuw naar de rechter. Dat melden de Groesbekers via de officiële website.



Daarnaast is Achilles nog in gesprek met de Nederlandse voetbalbond rondom de gang van zaken tijdens de pilot en rondom de aanvraag van de licentie. "Achilles '29 heeft hieromtrent een bodemprocedure aangekondigd. Partijen doen er alles aan zaken in onderling overleg op te lossen en juridische procedures te voorkomen. Wij gaan er nu van uit dat de KNVB en Achilles hier samen op een goede manier uit gaan komen", zo valt er te lezen. Het spoedappèl dient woensdag 7 juni om 9.00 bij het Gerechtshof in Arnhem.



Tegenover De Gelderlander laat voorzitter Harrie Derks weten dat de eis van Achilles is dat de laatste competitieduels van zowel Achilles als FC Dordrecht worden overgespeeld. Kan dat niet, dan eist de club een plek in de Jupiler League. "Wat ons betreft worden de wedstrijden opnieuw gespeeld, omdat die beïnvloed zijn door de late uitspraak van de beroepscommissie van de KNVB. Wij willen een eerlijke behandeling, net als iedereen."