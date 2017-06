Brazilië rekent na pikstart eenvoudig af met 'Socceroos'

14:00 – De vriendschappelijke interland tegen Australië is voor Brazilië uitgelopen op een 'walk in the park' De Selecão had geen moment wat van de ploeg uit Oceanië te duchten en won in Melbourne met 0-4. Met een droomstart werd de basis gelegd voor een makkelijke oefenpot.



Na vijftien seconden lag de bal namelijk al in het net bij Australië. Na een foutieve inspeelpass van een Socceroo wist Diego Souza op aangeven van Giuliano te profiteren. Brazilië bouwde de voorsprong in de tweede helft uit. Thiago Silva knikte na een andere kopbal op de lat en een scrimmage via het houtwerk raak: 0-2. Nadat Taison na een geweldig hakje van Paulinho er 0-3 maakte, tekende Diego Souza met zijn tweede voor het slotakkoord.



Australië bereidt zich voor op de Confederations Cup, die komende vrijdag van start gaat in Rusland. Brazilië komt over 2,5 maand pas weer in actie in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks, maar is al zeker van plaatsing voor het WK.



Bij Australië debuteerde FC Groningen-speler Ajdin Hrustic als invaller.