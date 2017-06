BILD: Bayern München heeft interesse in De Ligt

0:12 – Bayern München heeft interesse in Matthijs de Ligt. Sport BILD noemt de pas zeventienjarige Ajacied een speler voor de toekomst. Daarbij wordt niet gemeld hoe serieus de Duitse interesse is. De Ligt heeft in Amsterdam een contract tot medio 2019.



Zijn razendsnelle ontwikkeling is Bayern ook niet ontgaan. Het is de vraag of De Ligt in deze fase van zijn carrière een toptransfer wil maken. Eerder zei hij zich te focussen op Ajax, en dat minimaal een jaar in Amsterdam blijven de bedoeling is.



De Ligt brak het afgelopen seizoen door bij Ajax, en werd hij ook international van Oranje. Hoewel zijn interlands ongelukkig waren, hield hij zich bij Ajax uitstekend staande. Ook in de Europese duels. Acht keer stond De Ligt in de basis, waaronder in de Europa League-finale tegen Manchester United.



Wie wel bij Ajax lijkt te vertrekken is aanvoerder Davy Klaassen. De berichtgeving over een transfer naar Everton wordt steeds hardnekkiger. Daarnaast is Marcel Keizer in aantocht als opvolger van de vertrokken Peter Bosz.