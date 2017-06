Ranieri bevestigt: "Heb een persoonlijk akkoord met Nantes"

22:41 – Claudio Ranieri lijkt de nieuwe trainer van FC Nantes te gaan worden. Eerder al bevestigde de LFP dat de Italiaanse trainer, ondanks dat hij volgens de regels te oud is, aan de slag kan in de Ligue 1. Zelf laat hij weten een persoonlijk akkoord met de club te hebben bereikt.



Nantes benaderde Ranieri als opvolger van de naar FC Porto vertrokken Sergio Conceição. "Het is nog niet officieel, maar er is wel een akkoord", zegt de voormalig trainer van Leicester City desgevraagd tegen Mediaset Premium. "We zijn er bijna uit. Ik heb nog niet getekend, maar heb wel een persoonlijk akkoord met de clubpresident."



Dat hij dispensatie moest aanvragen omdat hij als 65-jarige trainer eigenlijk te oud was om in de Ligue 1 aan de slag te kunnen, interesseert hem niet. "Ik doe mijn werk met passie, professionalisme en focus. Wat anderen denken maakt me niets uit. Ik ben overtuigd van het project bij Nantes. Ze hebben een fantastische jeugdopleiding met talenten die nu allemaal doorbreken. Ze zijn dit jaar zevende geworden en dat heeft me laten zien wat er hier bereikt kan worden", besloot hij.