Ajax neemt talent Bijleveld over van AZ: "Was altijd al fan"

15:50 – Ajax heeft Teun Bijleveld gecontracteerd. De 19-jarige middenvelder komt over van AZ en zal in eerste instantie zijn wedstrijden gaan spelen bij Jong Ajax in de Jupiler League. Dat maken de Amsterdammers donderdag bekend via de officiële website.



Bijleveld tekent een contract voor twee seizoenen met een optie voor nog een extra jaar. De middenvelder speelde afgelopen seizoen voornamelijk bij AZ Onder-19 en kwam vijf keer in actie voor de beloftenploeg in de Tweede Divisie. Daarnaast komt Bijleveld uit voor het Nederlands elftal onder negentien jaar.



Bijleveld zegt blij te zijn met zijn overstap naar de Amsterdamse club. "Ik voel me ontzettend blij en vereerd dat ik bij Ajax mag gaan spelen. Ik heb met veel plezier bij AZ gevoetbald, maar was diep in mijn hart altijd Ajax-fan. Mooi dat ik dat nu mag uitdragen", zegt hij op de clubwebsite.