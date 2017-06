Monaco presenteert in één dag twee versterkingen

16:04 – AS Monaco heeft vrijdag twee versterkingen gepresenteerd. De kampioen van Frankrijk legde doelman Diego Benaglio (33) en Jordy Gaspar (20) vast. Keeper Benaglio komt over van VfL Wolfsburg, Gaspar is een talentvolle rechtsback uit de jeugd van Olympique Lyon.



Met Benaglio laat Wolfsburg een publiekslieveling gaan, maar hij verloor zijn basisplaats aan Koen Casteels. Wolfsburg wil de Zwitser na het beëindigen van zijn carrière een functie binnen de club aanbieden. Monaco meldt via de clubkanalen dat hij een driejarig contract heeft getekend. Benaglio moet bij zijn nieuwe club de concurrentie aangaan met Danijel Subasic.



"Ik ben trots om voor Monaco te mogen spelen", reageert Benaglio op de website van zijn kersverse werkgever. "Ik heb de resultaten van afgelopen seizoen gevolgd. Ook Radamel Falcao en de ontwikkeling van Kylian Mbappé heb ik in de gaten gehouden."



Gaspar tekende eveneens voor drie jaar.