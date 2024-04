Voorzitter bestuursraad geeft duidelijkheid over positie Van Praag binnen Ajax

Michael van Praag hoeft voorlopig niet te vrezen voor zijn functie als voorzitter van de raad van commissarissen (rvc) van Ajax. Dat vertelt Ernst Boekhorst, voorzitter van de bestuursraad, voor de camera van de NOS. Van Praag lag de afgelopen weken hevig onder vuur om zijn besluite in de zaak Alex Kroes. Laatstgenoemde werd begin deze maand met onmiddellijke ingang geschorst, maar keert nu terug als technisch directeur.

Kroes begon op 15 maart jongstleden aan zijn nieuwe functie in de Johan Cruijff ArenA, maar de algemeen directeur stond na nog geen drie weken alweer buiten. De geboren Utrechter kocht een week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming ruim 17.000 Ajax-aandelen in en maakte zich volgens de rvc daarmee schuldig aan handel met voorwetenschap. Van Praag liet op de dag van de schorsing weten dat de deur voor een terugkeer van Kroes gesloten bleef. Dat schoot bij veel Ajacieden echter in het verkeerde keelgat. De kritiek zwol aan en Van Praag kwam uiteindelijk terug op zijn besluit: Kroes mag terugkeren, maar dan wel in een andere functie.

Daar is de bestuursraad blij mee. “In goede tijden hoor je niks van de bestuursraad en dat is ook goed. Maar in slechte tijden moet je juist handelen. Dat is best lastig, omdat er mensen in deze vereniging actief zijn voor de nv en dag en nacht werken bij Ajax. Dan is het soms lastig om besluiten te nemen, maar dat hebben we gedaan. We hebben onze rol goed kunnen spelen denk ik”, vertelt voorzitter Boekhorst van de bestuursraad, grootaandeelhouder. “Het beste voor Ajax is dat we voorwaarts kunnen. We zaten de afgelopen weken best wel in een impasse. Alex heeft een duidelijk plan neergelegd bij zijn aanstelling en dat heeft hij ook met de bestuursraad besproken. Dat wil je het liefst doorzetten.”

Volgens Boekhorst is het voor Ajax nu het ‘beste’ dat Kroes kan terugkeren in de organisatie en ‘zijn rol kan spelen op technisch vlak’. Ook Van Praag ging dus overstag met een terugkeer van Kroes, waar hij eerst nog fel op tegen was. De erevoorzitter bood donderdagavond tijdens de ingelaste ledenvergadering op sportcomplex de Toekomst zijn excuses aan. “Ik denk dat dat goed is, want als je werkt met elkaar worden er fouten gemaakt”, zegt Boekhorst. “Van Praag is erevoorzitter van deze vereniging en als hij met de beste intenties iets doet voor de vereniging, dan geloof ik hem. Als hij zijn excuses aanbiedt voor wat er is gebeurd of bepaalde uitspraken, dan denk ik dat we die moeten accepteren en dat past ook wel in dat we samen vooruit willen.”

Het Parool schreef donderdagmiddag dat naast Annette Mosman, Georgette Schlick en Cees van Oevelen ook Leo van Wijk en Van Praag ‘binnen afzienbare tijd’ zullen terugtreden uit de rvc. Maar volgens Boekhorst is de positie van Van Praag niet ter sprake gekomen. “Er is wel gevraagd naar de samenstelling van de rvc, hoe dat gaat. Daar heeft de bestuursraad een duidelijke rol in. Wij mogen nieuwe commissarissen voordragen en de rvc draagt ze uiteindelijk voor om zitting te nemen in de rvc. Wij kunnen concreet met namen komen die een bijdrage gaan leveren aan Ajax.” Die rol is voorlopig ook ‘gewoon’ weggelegd voor Danny Blind, Van Wijk en Van Praag. “Ik praat over de drie vacante posities die ik dacht anderhalve week geleden beschikbaar zijn gesteld”, zo klinkt het.

