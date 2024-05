Hoopgevend bericht voor Ajax-supporters: 'Hij schijnt wat in te binden qua eisen, salaris geen probleem'

Ajax en Graham Potter naderen elkaar in de onderhandelingen. Dat weet Mike Verweij te vertellen althans. Volgens de clubwatcher van De Telegraaf is het salaris van de Engelsman ‘geen probleem’. Ajax schaakt momenteel nog wel op twee borden, maar Potter is nog altijd de belangrijkste kandidaat om na de zomer voor de groep te staan in Amsterdam.

Ajax wordt al een tijdje nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van Potter, maar het werd de voorbije weken steeds meer de vraag hoe realistisch een dienstverband in Amsterdam was. De Engelsman legde een eerste voorstel van de huidige nummer vijf van de Eredivisie naast zich neer, mede omdat de club (nog) niet aan zijn financiële eisen kon voldoen. Het verschil tussen vraag en aanbod was groot en dat zorgde voor een groot vraagteken achter de komst van Potter naar de Johan Cruijff ArenA. Maar nu lijkt er toch schot te zitten in de onderhandelingen.

“Dat is wel de verwachting ja”, reageert Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf op de vraag of er deze week meer duidelijkheid komt over het hoofdtrainerschap bij Ajax. “Potter schijnt wat in te binden qua eisen. Salaris is sowieso geen probleem, heb ik begrepen. Aanvankelijk was het zo, en dat is ook wel een Engelse traditie, dat de manager altijd één euro, of pond in Engeland, meer verdient dan de best betaalde speler.” Maar dat is in de Johan Cruijff ArenA geen optie, omdat Jordan Henderson een riant salaris opstrijkt. De middenvelder maakte eerder dit kalenderjaar de overstap van Al-Ettifaq (Saudi-Arabië) naar Ajax en werd in één klap één van de topverdieners bij Ajax. Hij verdient een jaarsalaris van 4,5 miljoen euro.

Volgens Verweij heeft Potter inmiddels te horen gekregen dat meer verdienen dan Henderson geen optie is. Maar er zijn nog wel andere hobbels die door Ajax en Potter genomen moeten worden. Zo zou hij onder meer hebben geëist dat zijn zaakwaarnemer bij deals ‘wordt betrokken of meekijkt’. “Dat soort dingen kan gewoon niet”, aldus Verweij, die desondanks verwacht dat Potter de opvolger wordt van John van ’t Schip. “Zoals geschreven in de krant: het is echt één van de twee (Francesco Farioli of Potter, red.). Er wordt nu ook op twee borden geschaakt, maar ik denk wel dat Potter uiteindelijk de grootste kans heeft. Als ze hem kunnen halen, dan halen ze hem en anders schakelen ze snel door naar Farioli.” Laatstgenoemde staat momenteel nog onder contract bij OGC Nice. Voor hem zou Ajax een transfersom moeten betalen, terwijl Potter na zijn ontslag bij Chelsea vorig jaar ‘gratis’ is op te pikken.

