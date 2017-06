Raiola en kamp-Milan spreken in soap rond Donnarumma

9:14 – Mino Raiola heeft voor het eerst van zich laten horen sinds zijn felbegeerde cliënt Gianluigi Donnaromma besloot om zijn contract bij AC Milan niet te verlengen. Het supertalent kreeg naar verluidt een salaris van 5 miljoen euro voorgeschoteld, maar schoof deze met zijn zaakwaarnemer Raiola opzij. De belangenbehartiger zegt nu dat de 18-jarige keeper bedreigd is door Milan, wiens directie meteen gereageerd heeft.



Raiola sprak zondag met de Italiaanse media Sky Sport Italia, Mediaset Premium en Rai Sport in zijn keuken. De flamboyante zaakwaarnemer gaf tekst en uitleg. "De situatie werd te vijandig en agressief. Er was geen andere uitweg", zegt Raiola. "We hebben een besluit genomen dat we niet wilde nemen. Het heeft niets met geld te maken: we werden bedreigd. De familie van Donnarumma werd ook bedreigd, zowel met het afnemen van speeltijd als met de dood. Je kan geen speler behouden door hem te bedreigen."



"Nu is er inderdaad een risico dat Donnarumma een jaar niet zal spelen. Op basis van zijn kwaliteit is dat onwaarschijnlijk, maar hij zal gepest worden", aldus Raiola, wiens cliënt zondag tijdens een wedstrijd van Italië onder 21 bekogeld werd met briefgeld. "We hebben het niet eens over geld of clausules kunnen hebben, omdat we niet zo ver zijn gekomen in de gesprekken. Gianluigi was klaar om een nieuw contract te tekenen en had geen twijfels, maar zij hebben ons geforceerd om de onderhandelingen te stoppen. Milan heeft Donnarumma verloren. Hij heeft tegen mij gezegd dat het niet goed voelde om door te praten omdat de mensen hem bedreigden. Er hing bijvoorbeeld een spandoek voor het Milan-kantoor. Dat had de club moeten voorkomen", vertelt Raiola.



Raiola geeft verder aan dat er nog geen clubs concreet zijn voor Donnarumma. Hij zegt ook vooral problemen te hebben met Massimiliano Mirabelli, de technisch directeur van Milan. Met algemeen directeur Marco Fassone kan hij naar eigen zeggen beter overweg. Donnarumma staat nog tot medio 2018 onder contract bij Milan, dat bij monde van Fassone gereageerd heeft.



"De extremen van het voetbal doen ons pijn", zegt Fassone tegen de Corriere della Sera. "We zijn teleurgesteld in het besluit, van Donnarumma of zijn zaakwaarnemer. Als club weet ik niet wat we nog meer hadden kunnen doen. We hebben hem proberen te overtuigen", aldus Fassone. "Als hij van gedachten verandert, zal hij wel weer met open armen ontvangen worden."



"Er waren geen bedreigingen. Er zijn twee versies van het verhaal", maakt Fassone duidelijk. "Onze positie is duidelijk: Donnarumma is niet te kopen en Vincenzo Montella gaat wekelijks bekijken of hij gaat spelen. Dat zou goed kunnen. Toch kunnen we niet vertrouwen op iemand die aan het einde van zijn contract loopt en zal denken aan clubs als Real Madrid, waardoor we een nieuwe keeper moeten zoeken."