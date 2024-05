Ten Hag incasseert daags na kansloze nederlaag bij Crystal Palace nieuwe dreun

Erik ten Hag kan een terugkeer naar Bayern München uit zijn hoofd zetten. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Christian Falk staat de huidige oefenmeester van Manchester United niet langer op het lijstje van Bayern München om de na dit seizoen vertrekkende Thomas Tuchel op te volgen. Der Rekordmeister en Ten Hag voerden weliswaar gesprekken, maar die zullen geen vervolg krijgen.

Het nieuws over de zoektocht van Bayern München naar een nieuwe hoofdtrainer volgt zich daarmee in rap tempo op. Eerder deze dinsdag meldde BILD immers nog dat Ten Hag een van de drie kandidaten was die bij Bayern München op het lijstje stond om Tuchel komende zomer op te volgen. De Duitse krant schreef dat Ten Hag al met zijn voormalige werkgever had gesproken over een hernieuwde samenwerking en dat naast de Nederlander ook voormalig Bayern-trainer Hansi Flick én Brighton & Hove Albion-manager Roberto De Zerbi in beeld zijn.

Door de naam van Ten Hag is dus een streep gezet. Verslaggever Falk van BILD meldt dinsdagavond dat de oud-trainer van onder meer FC Utrecht en Ajax niet langer een kandidaat is om na dit seizoen de plaats van Tuchel in te nemen. De gesprekken tussen Bayern en Ten Hag krijgen geen vervolg. Daarmee kan Ten Hag één mogelijke nieuwe werkgever dus afstrepen. Waar het er vorige week nog alle schijn van had dat hij ook volgend seizoen werkzaam zou zijn bij Manchester United, staat zijn positie na de kansloze 4-0 nederlaag tegen Crystal Palace maandagavond weer gigantisch onder druk. Volgens Britse media is het uitgesloten dat de Nederlander ook na de zomer nog op de bank zit op Old Trafford.

Voor Bayern München gaat de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer onverminderd door. De huidige nummer twee van Duitsland heeft in die zoektocht al wat teleurstellingen moeten slikken. Xabi Alonso besloot nog minstens een jaar bij Bayer Leverkusen te blijven, Julian Nagelsmann gaf de voorkeur aan een langer verblijf bij de Duitse nationale ploeg en Ralf Rangnick heeft eveneens geen trek in een functie in de Allianz ArenA. Daar kwam eerder deze week nog het nieuws omtrent Julen Lopetegui bovenop. De Spanjaard zou zijn benaderd door Bayern, maar heeft zijn zinnen gezet op de functie bij West Ham United. De Londenaren nemen afscheid van David Moyes. Lopetegui, in het verleden werkzaam bij onder meer Real Madrid en Sevilla, is in beeld om Moyes op te volgen.

✅ Erik ten Hag is no longer a candidate to succeed Thomas Tuchel at FC Bayern

❎ There were talks between Max Eberl and the management

❎ These Talks will not be continued@BILD_Sport @altobelli13 — Christian Falk (@cfbayern) May 7, 2024

