Duitsland op EK Onder-21 jaar makkelijk langs Denemarken

22:45 – Twee duels, twee zeges. Dat is de balans van Duitsland op het EK Onder-21 jaar. De talentenploeg won al van Italië en heeft woensdagavond ook de leeftijdgenoten van Denemarken opzij gezet. De wedstrijd eindigde in een overtuigende 3-0 overwinning.



In de eerste elftal scoorde Duitsland niet, maar na de pauze ging de ploeg behoorlijk los. RB Leipzig-talent Davie Selke zette de doelpuntenproductie in gang met een prachtige treffer in de 53ste minuut. Marc-Oliver Kempf verdubbelde de marge een kwartier voor tijd door uit een hoekschop te scoren en vijf minuten later deed ook Nadiem Amiri een duit in het zakje.



Daardoor gaat Duitsland ruim aan de leiding in de poule, Denemarken is met nul punten uit twee wedstrijden al uitgespeeld. Tsjechië en Italië staan beide op drie punten en moeten in de laatste speelronde gaan strijden om de tweede plaats. De Tsjechen lijken de beste kansen te hebben, aangezien zij het nog gaan opnemen tegen Denemarken.