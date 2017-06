FC Groningen rondt komst middenvelder af in Japan

7:59 – Met het oog op de toekomst heeft FC Groningen een talent uit Japan gestrikt. De nummer acht van het afgelopen seizoen in de Eredivisie is erin geslaagd om Ritsu Doan vast te leggen. De 19-jarige middenvelder wordt overgenomen van Gamba Osaka.



Per 1 juli is Doan speler van Groningen, zo bevestigt Gamba Osaka via de officiële clubkanalen. De komst van de jonge middenvelder is ook door de Nederlandse club aangekondigd, middels een tweet van algemeen directeur Hans Nijland, die eerder na een lange reis met technisch directeur Peter Jeltema onder het genot van een glas champagne al liet weten dat er nieuws aan kwam.



Doan is een linksbenige middenvelder, die afgelopen seizoen vijftien officiële duels speelde voor Gamba Osaka, een club uit de Japanse J1 League. Daarin maakte hij vier doelpunten. Doan werd eerder al in verband gebracht met meerdere andere clubs uit Nederland.



Het is de vierde aanwinst van Groningen, dat eerder al Kevin Begois, Mike te Wierik en Django Warmerdam vastlegde.