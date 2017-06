Frankfurt maanden zonder Salcedo, HSV trekt keeper aan

25 juni 2017 – Eintracht Frankfurt presenteerde onlangs de Mexiaan Carlos Salcedo als nieuwe aanwinst, maar de club zal nog lang moeten wachten tot de speler beschikbaar is. De international raakte woensdag tijdens de Confederations Cup namelijk zwaar geblesseerd in de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland (2-1 winst).



Salcedo kwam hard in botsing met Chris Wood en daar hield de 23-jarige verdediger een schouderblessure aan over. Zaterdag werd hij geopereerd in een ziekenhuis in Monterrey. Volgens Eintracht Frankfurt moet Salcedo minimaal drie maanden revalideren van zijn blessure. De Duitse club huurt Salcedo van het Mexicaanse Guadalajara. Daarbij werd een optie tot koop bedongen.



HSV

Hamburger SV versterkt zich met Julian Pollersbeck. De doelman van Duitsland Onder 21 komt over van 1. FC Kaiserslautern. De club meldt via de officiële kanalen dat hij een verbintenis tot medio 2021 tekent. Pollersbeck was afgelopen seizoen eerste doelman bij Kaiserslautern en kwam tot 31 competitieduels.