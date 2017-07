ADO Den Haag ziet Jansen transfervrij naar NEC vertrekken

9:53 – Kevin Jansen verruilt ADO Den Haag voor NEC. De Nijmegenaren nemen de 25-jarige middenvelder transfervrij over van de Residentieclub. In De Goffert tekent hij een contract van twee jaar. Jansen herstelt dit moment van een kruisbandblessure, die hem al vanaf november aan de kant houdt. Bij NEC krijgt hij de komende weken alle tijd en ruimte zijn revalidatie af te ronden.



"Het hele verhaal van NEC klopte voor mij en gaf me vanaf dag één veel vertrouwen", reageert Jansen op de website van zijn nieuwe werkgever. "Het is een mooie club met een grote achterban en een duidelijke ambitie om weer zo snel mogelijk terug te keren naar de Eredivisie. Ik wil ADO bedanken voor vijf mooie jaren. Ik was toe aan iets nieuws en ben heel erg blij met deze stap."



Jansen kon ook in de Eredivisie blijven. "Ik ben ontzettend blij dat Kevin, ondanks de interesse van meerdere Eredivisieclubs, voor ons heeft gekozen", aldus technisch directeur Remco Oversier.