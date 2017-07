Bonucci verkast naar Milan: Juventus vangt 42 miljoen

14 juli 2017 – AC Milan heeft de toptransfer van Leonardo Bonucci bevestigd. De dertigjarige verdediger gaat, onder voorbehoud van de medische keuring, een vijfjarig contract tekenen bij de Rossoneri. Bonucci komt over van Juventus, waarvoor hij zeven seizoenen uitkwam. De Oude Dame meldt Bonucci 42 miljoen euro oplevert.



Ergens in de komende dagen zal Bonucci gekeurd worden. De transfer is erg opmerkelijk, omdat Juventus al jaren de macht heeft in Italië. Milan is de gevallen topclub die weer in wederopbouw is. In het verleden kwam Bonucci ook uit voor Internazionale.



Milan is in Chinese handen, en dat valt duidelijk te merken op de transfermarkt. Maar liefst negen spelers werden de afgelopen weken aangetrokken, waaronder André Silva (FC Porto), Hakan Calhanoglu (Bayer Leverkusen) en Franck Kessie (Atalanta).