Pröpper tevreden: "Deden grote jongens mee bij Monaco"

21:46 – PSV trof zondag de op papier sterkste tegenstander uit haar oefencampagne: AS Monaco. Een opwindend schouwspel werd het niet, maar de Frans kampioen werd toch knap op een 0-0 gelijkspel gehouden. Dat stemde tot tevredenheid bij Davy Pröpper.



"Het was een fantastische tegenstander en er dezen grote jongens mee. Hartstikke goed dat we ze goed partij konden bieden", vertelt de middenvelder tegenover Omroep Brabant. "Met een beetje geluk hadden we kunnen winnen, ook al kregen zij ook goede kansen."



Verder reageerde Pröpper op het nieuws van de dag, namelijk dat hij weer Marco van Ginkel als collega op het middenveld krijgt. "Ik ben zeker weten blij met zijn komst. Als er één is die ik er bij PSV graag bij heb, is het Marco van Ginkel wel. Hij heeft 't bewezen en is een echte aanwinst."