Martens twijfelgeval voor België: "Ik kreeg een rottrap"

20 juli 2017 – Het is nog maar de vraag of Lieke Martens maandagavond tijdens het laatste groepsduel van de Oranje Leeuwinnen tegen België kan aantreden. De vleugelaanvaller werd tegen Denemarken (1-0 winst) gewisseld mede door een harde overtreding van Sanne Troelsgaard.



"Ik kreeg een rottrap tegen mijn been. Die is nu wat stijf. Het was beter om me te laten vervangen en een frissere speelster te laten spelen", zo noteert Het Algemeen Dagblad uit de mond van de sterspeelster. Ze is hoe dan ook overtuigd van de kansen van haar ploeg. "Een gelijkspel is genoeg ja, maar wij willen winnen. Dat is duidelijk. En daar hebben we ook genoeg kwaliteiten voor."



Tijdens de openingswedstrijd tegen Noorwegen was Martens zeer belangrijk voor het Nederlands elftal. Uit haar voorzet kopte Shanice van der Sanden namelijk de 1-0 binnen. Tegen Denemarken was net naar Barcelona getransfereerde speelster minder aanwezig.