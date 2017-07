NEC-coach Bogers: "Niet voetballen om het voetballen"

10:58 – Het trainingskamp in Heelsum werd door NEC Nijmegen vrijdag afgesloten met een 2-2 gelijkspel tegen FC Utrecht. Trainer Adrie Bogers, sinds deze zomer de nieuwe hoofdcoach, is niet ontevreden over de ontwikkeling die zijn ploeg doormaakt. Toch ziet hij ook voldoende verbeterpunten.



NEC haalde deze zomer onder meer Anass Achahbar, Kevin Jansen en Guus Joppen aan boord. Namen die bekend zijn in de Eredivisie en die NEC weer terug naar de Eredivisie moeten helpen. "We moeten nog wel stapjes maken", sprak Bogers na de remise tegen Utrecht voor de camera van Omroep Gelderland. "We moeten uitkijken dat we niet voetballen om het voetballen en daardoor de goals tegen krijgen. Daarin kunnen we nog wel dingen verbeteren. We zijn op de goede weg. Ik denk ook dat we nog wel fitter kunnen worden. We hebben veel arbeid geleverd in het trainingskamp en sluiten nu af met deze wedstrijd."



Hoewel de selectie van de degradant op hoofdlijnen rond is, heeft de club nog wel een nieuwe linksachter nodig. "Ja, daar moeten we nu een beetje creatief zijn. Maar het is natuurlijk wel een wens dat we daar iemand krijgen die linksbenig is, dat we wat makkelijker aan het voetballen komen. De speelwijze is duidelijk voor de spelers. We zien vanzelf wel wie daarvoor in aanmerking komen en wie erin afvallen."