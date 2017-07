Koeman vindt Rooney nog altijd een van de besten

15:58 – Ronald Koeman zag Wayne Rooney deze zomer terugkeren naar Everton en heeft geconcludeerd dat de 31-jarige aanvaller nog steeds van topniveau is. De Nederlandse manager zegt dat de routinier nog altijd een van de beste spitsen ter wereld is.



Rooney is na zijn succesvolle jaren bij Manchester United teruggekeerd op Goodison Park, de plek waar hij groot werd als speler. In drie oefenduels was de aanvaller al twee keer trefzeker, waaronder in de met 1-1 gelijkgespeelde wedstrijd tegen KRC Genk van zaterdag. "Hij heeft veel ervaring en is een belangrijke speler op én naast het veld", zegt Koeman op de clubwebsite over Rooney.



"Op elke training en in de wedstrijden zie je waarom hij nog steeds een van de beste spelers op zijn positie is", looft Koeman, die ook Michael Keane, Davy Klaassen, Jordan Pickford, Sandro Ramirez en Cuco Martina in huis haalde met Everton. "Ik ben zeer tevreden over de wijze waarop de nieuwe spelers zich ingepast hebben. We hebben een zeer goede ploeg. De toekomst van Everton ziet er rooskleurig uit."



Het doelpunt van Rooney tegen Genk: