Ruiter staat op het punt een contract te tekenen bij Sunderland

17:50 – Robbin Ruiter zal spoedig een contract bij Sunderland (waar hij de voorbije weken al stage liep) tekenen, dat meldt Het Algemeen Dagblad. Het zou gaan om een verbintenis voor twee seizoenen, maar hij moet alleen nog medisch gekeurd worden in Engeland.



De afgelopen vijf jaar kwam Ruiter uit voor FC Utrecht, waar hij besloot zijn aflopende contract niet te verlengen. Al snel kwam hij in beeld bij Sunderland, dat doelman Jordan Pickford voor 28 miljoen euro zag vertrekken naar Everton.



Manager Simon Grayson gaf eerder al aan zeer tevreden te zijn over Ruiter. "Hij was goed met zijn voeten, rustig aan de bal en maakte reddingen wanneer dat moest. Dat is wat je wil van een keeper", zo luidde zijn oordeel onlangs.



Ruiter kan vrijdag al zijn debuut maken. Dan begint de Championship voor Sunderland met een thuiswedstrijd tegen Derby County.