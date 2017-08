Iheanacho kan tegen Arsenal debuut maken voor Leicester

20:08 – Komende vrijdag trapt de Premier League af met de wedstrijd tussen Arsenal en Leicester City in het Emirates Stadium. Tijdens die wedstrijd kan Kelechi Iheanacho zijn debuut gaan maken voor The Foxes, zo heeft trainer Craig Shakespeare laten weten via de officiële kanalen.



De aanvaller, overgekomen van Manchester City, is volledig hersteld van een teenblessure, zegt de coach. "Hij heeft volledig meegedaan op de training en is helemaal fit." Daar tegenover staat dat Danny Drinkwater en aanwinst Vicente Iborra niet kunnen spelen bij de kampioen van 2015/2016. Ook Robert Huth, Papy Mendy en Islam Slimani zijn door fysieke malheur absent.



Ook tegenstander Arsenal treedt niet op volle oorlogssterkte aan, aangezien Alexis Sánchez, Mesut Özil en Aaron Ramsey niet kunnen aantreden bij de seizoensouverture.