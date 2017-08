Ødegaard: "Dit seizoen meer rendement uit mijn spel halen"

23:07 – Ook dit seizoen wordt Martin Ødegaard gehuurd door sc Heerenveen van Real Madrid. De Noor streek afgelopen winter neer in Friesland, maar is nog niet helemaal tevreden over zijn kunsten in het blauw met wit gestreepte tenue. Dit jaar eist hij meer van zichzelf.



"Het begon vrij goed voor mij, met behoorlijk wat speeltijd" zegt de middenvelder op de clubwebsite. "Maar de teamresultaten vielen tegen en dan wordt het lastiger. Dit seizoen wil ik meer rendement uit mijn spel halen Meer goals, meer assists, meer beslissende acties."



Real volgt Ødegaard nog altijd op de voet. "Mijn vader en ik hebben regelmatig contact met mensen van Real. Ze kijken mijn wedstrijden terug en soms komt er iemand over naar Heerenveen. Nu is het aan mij verdere progressie te boeken. Over een jaar wil ik als een rijpere en betere speler terug naar Spanje. Want dat blijft het grote doel: een basisplaats bij Real Madrid."