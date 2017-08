AZ 'nog bezig' met Noor, PSV hoopt op Fortuna-captain

10:56 – AZ hoopt op de diensten van Fredrik Midtsjø, maar de onderhandelingen met Rosenborg BK zijn vooralsnog min of meer stukgelopen. De middenvelder van Rosenborg BK, die donderdag in de Europa League-play-offs tegen Ajax speelt, lijkt vooralsnog bij zijn Noorse werkgever te blijven.



"We zijn nog steeds met hem bezig, maar de onderhandelingen zitten een beetje vast op dit moment", geeft directeur voetbalzaken Max Huiberts van AZ aan tegenover De Telegraaf. "Van een akkoord is zeker nog geen sprake", zegt de oud-aanvaller. De 24-jarige Midtsjø staat nog tot medio 2020 onder contract bij Rosenborg.



PSV

Ondertussen stelt het Eindhovens Dagblad dat PSV nog een ervaren keeper zoekt, omdat reservedoelman Luuk Koopmans momenteel nog geblesseerd is. Momenteel doen de Eindhovenaren het met Yanick van Osch en Mike van de Meulenhof als stand-ins voor Jeroen Zoet.



Het ED meldt ook dat PSV belangstelling heeft getoond in Perr Schuurs, die op 17-jarige leeftijd al tot aanvoerder benoemd is bij Fortuna Sittard. Schuurs zou nog in de twijfelzone zitten, terwijl PSV hoopt dat de verdediger kan aansluiten bij Jong PSV.