Koeman gunt Barry transfer naar WBA om record te breken

21:39 – Gareth Barry verlaat Everton voor West Bromwich Albion, dat meldt de club dinsdag via de officiële kanalen. De 36-jarige routinier komt niet voor in de plannen van Ronald Koeman. Bij West Bromwich zet hij zijn handtekening onder een verbintenis voor een jaar.



Barry speelde vier jaar bij Everton, maar kon de laatste maanden niet meer rekenen op een basisplaats onder Koeman. Op de clubwebsite bedankt hij Everton. "De supporters zijn er altijd voor me geweest, vanaf het moment dat ik hier kwam. Ik ben trots dat Everton een groot deel van mijn carrière is geweest en wil dan ook iedereen bedanken", zegt de middenvelder.



Bij West Bromwich Albion hoopt Barry recordhouder te worden wat betreft het aantal wedstrijden in de Premier League. Ryan Giggs staat op 628 duels in de Engelse competitie en is daarmee de huidige recordhouder. Barry heeft nog vijf duels nodig om dat te overtreffen. Naast Everton kwam hij eerder al uit voor Aston Villa en Manchester City.