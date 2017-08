Bayern nog zonder Neuer in Bundesliga-ouverture

18:21 – Manuel Neuer ontbreekt vrijdag bij Bayern München in de openingswedstrijd van het nieuwe Bundesliga-seizoen. De doelman moet het treffen met Bayer Leverkusen laten schieten omdat hij nog niet volledig fit is na zijn gebroken middenvoetsbeentje, een kwetsuur die hij afgelopen voorjaar opliep.



"We nemen geen risico's", aldus coach Carlo Ancelotti donderdag op de persconferentie. Arjen Robben en David Alaba zijn wel beschikbaar bij Bayern. Beide spelers kampten in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met een blessure, maar deden afgelopen weekend in de beker allebei een half uur mee. "Ze zijn beide fit en in vorm", sprak Ancelotti over Robben en Alaba.



Of Robben en Alaba gaan spelen tegen Leverkusen, wilde Ancelotti nog niet zeggen. "Ik beslis pas op de dag van de wedstrijd over de opstelling", besloot de Italiaanse oefenmeester.