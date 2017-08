Rode kaart voor Kanon leidt franjeloze overwinning AZ in

21:39 – AZ heeft thuis tegen ADO Den Haag de eerste overwinning van het seizoen gepakt. De Alkmaarders speelden zeker geen grootse wedstrijd, maar werden in het zadel geholpen door een rode kaart van Wilfried Kanon. Het Haagse tiental kon AZ niet meer in de problemen brengen: Wout Weghorst en Guus Til zorgden ervoor dat de weinig verheffende wedstrijd in 2-0 eindigde. Hierdoor wacht ADO na twee competitiewedstrijden nog altijd op de eerste overwinning én het eerste doelpunt.





De gasten uit Den Haag waren nog het meest overtuigend aan de wedstrijd begonnen en hadden op 0-1 moeten komen. Ron Vlaar haalde echter een inzet van Melvyn Lorenzen van de lijn, Tom Beugelsdijk kopte tegen de voet van Marco Bizot aan en Stijn Wuytens blokkeerde een schot van Björn Johnsen. AZ werd gaandeweg de eerste helft sterker, maar wist geen kansen te creëren.



Na een half uur spelen leidde Kanon de nederlaag van zijn ploeg in. De Ivoriaan, pas net weer terug bij ADO, maakte binnen de zestien meter een onhandige overtreding op Vlaar en kreeg zijn tweede gele kaart van arbiter Makkelie. Terwijl Kanon huilend de kleedkamer opzocht, schoot Weghorst via de handen van Robert Zwinkels de toegekende penalty binnen: 1-0.





AZ rook bloed en wilde nog voor rust de 2-0 maken, waardoor Zwinkels het nog druk kreeg. De ADO-doelman had echter een antwoord paraat op inzetten van Marko Vejinovic, Joris van Overeem, Dabney Dos Santos en Alireza Jahanbakhsh en zorgde er zo voor dat zijn ploeg zonder verdere schade de rust haalde.

Na de theepauze gingen de Alkmaarders verder op zoek naar de definitieve beslissing. Ze speelden echter slordig en in een laag tempo, waardoor ADO Den Haag aanvankelijk eenvoudig overeind kon blijven. De gasten konden wel van geluk spreken dat Van Overeem en invaller Levi Garcia oog in oog met Zwinkels twee opgelegde kansen misten.



Twintig minuten voor tijd viel de 2-0 echter alsnog: Guus Til had een prima kopbal in huis na een corner. Hiermee was de wedstrijd vanzelfsprekend gelopen. Het tiental van ADO was machteloos en AZ hoefde niet meer zo nodig. De wedstrijd kabbelde langzaam voort richting het laatste fluitsignaal. Invaller Mats Seuntjens schoot rakelings naast en Danny Bakker miste nog een kans op de aansluitingstreffer, maar veel meer viel er niet te beleven in de slotfase.