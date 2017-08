Excelsior legt IJslandse keeper Kristinsson vast

13:27 – Excelsior heeft zich versterkt met een IJslands international. Keeper Ögmundur Kristinsson tekende donderdag een contract voor één seizoen bij de Rotterdamse club, met de optie voor nog een jaar. De 28-jarige sluitpost is afkomstig van het Zweedse Hammarby IF.



"De sfeer bij Excelsior bevalt me, het voelt als een familie", zegt Kristinsson op de Excelsior-website. "Ik heb net kennisgemaakt met de spelers en het lijken mij allemaal aardige gasten met veel ambitie. Wat ik over de club weet is dat ze ambitieus zijn en daar houd ik van. Met z'n allen een doel stellen en ergens vol voor gaan."



"Toen ik hoorde dat Excelsior mij wilde hebben, was ik meteen geïnteresseerd", vervolgt Kristinsson. "Ik wil spelen en mijn best doen en ik denk dat dit een goede stap is voor mij. Een stap vooruit vanuit Zweden. Ik heb ook goede verhalen gehoord van IJslandse voetballers die in Portugal met trainer Mitchell van der Gaag hebben gewerkt. Zij waren lovend over hem, dus dat gaf mij vertrouwen dat dit de juiste keuze is."



Kristinsson speelde veertien interlands voor IJsland en was reservedoelman van zijn land tijdens het EK van vorig jaar in Frankrijk. Daar haalden de IJslanders verrassend de laatste acht.