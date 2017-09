Kritische Robben: "Zonder tempo en ritme gespeeld"

23:41 – Bayern München won dinsdagavond met 3-0 van RSC Anderlecht. Dat klinkt als een prima zege, maar aangezien de Belgen bijna de hele wedstrijd met een man minder speelden, was het wellicht een wat magere uitslag. Arjen Robben was dan ook niet heel tevreden met zijn ploeg.



"We hebben zonder tempo en zonder ritme gespeeld", vertelde de vleugelaanvaller van Der Rekordmeister na afloop. "Met alle respect, maar we hadden Anderlecht na die rode kaart uit het stadion moeten schieten. We hadden gretiger moeten zijn, meer passie moeten tonen."



Ook leek hij te verwijzen naar een interview van Robert Lewandowski, die onlangs het beleid van de club hekelde. "We moeten minder praten en meer laten zien op het veld. We moeten ons op het voetbal richten. Op dat vlak is er voor ons nog genoeg werk te doen."