Groep G: FCSB start met ruime zege, ook Beer Sheva wint

14 september 2017 – Voor het Roemeense FC FCSB, voorheen bekend als Steaua Boekarest, was het een vrij gemakkelijke avond. In het eerste groepsduel in de Europa League werd Viktoria Plzen met 3-0 aan de kant gezet. In de overige groepswedstrijd won Hapoel Beer Sheva met 2-1 van Lugano.



FCSB-Viktoria Plzen

FCSB werd na twintig minuten in het zadel geholpen toen het een strafschop toegekend kreeg. Constantin Budescu scoorde vervolgens vanaf elf meter. Ook de tweede treffer van de Roemenen kwam op naam van Budescu te staan. Met nog twintig minuten te gaan tekende Denis Alibec vervolgens voor de 3-0.



Hapoel Beer Sheva-Lugano

In Israël won Hapoel Beer Sheva met 2-1 van het Zwitserse Lugano. Daniel Einbinder maakte al na twee minuten de 1-0. Beer Sheva kreeg de kans om de voorspong na elf minuten uit te breiden, maar Tomas Pekhart wist een penalty niet te benutten. Na rust kregen de ploeg uit Israël opnieuw een strafschop en Shir Tzedek faalde vervolgens niet. Door een eigen doelpunt van diezelfde Tzedek werd het uiteindelijk nog 2-1.