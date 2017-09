Ten Hag: "Einde maken aan slechte reeks tegen PSV"

17:43 – Van de laatste 49 Eredivisie-wedstrijden tegen PSV won FC Utrecht er slechts twee. Die statistiek zorgt echter niet voor paniek bij Erik ten Hag, de trainer van de equipe uit de Domstad. Zondag (aftrap 12.30 uur) krijgt FC Utrecht in Stadion Galgenwaard bezoek van de Eindhovense formatie.



"Resultaten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst", predikt Ten Hag op de officiële website van FC Utrecht. "Dat geldt bij een positieve balans en ook voor deze statistiek. Je merkt aan alles dat PSV de wedstrijd van zondag ziet als een topwedstrijd. Zo zien wij het ook."



"Ik heb er vertrouwen in", meldt Ten Hag. Afgelopen weekend verloor FC Utrecht met 4-0 bij FC Twente. "Als de houding niet goed is, valt alles weg. Het viel toen als een kaartenhuis in elkaar. Ik hoop dat het een eyeopener is geweest, dat we beseffen: alles wat we willen, gaat alleen als de houding goed is. Pas als dat zo is, vallen de dingen ook jouw kant op en dwing je het af."



Eerder dit seizoen schakelde Utrecht Lech Poznan uit in de derde voorronde van de Europa League, een ronde later boog het pas na verlenging voor Zenit St. Petersburg. "Dat vertrouwen moeten we meenemen richting de wedstrijd van zondag. Zeker is dat we tegen PSV heel goed moeten zijn om een resultaat te halen", weet Ten Hag. "De recente resultaten van FC Utrecht tegen PSV zijn niet goed. Aan die slechte reeks (de laatste negen competitiepartijen tegen de Eindhovenaren gingen verloren, red.) willen we zondag een einde maken."