Ten Hag gaat strijd aan met Engelse pers na stevige kritieken: 'Jullie waren gênant en een schande'

Erik ten Hag is dinsdag de strijd aangegaan met de Engelse media, na kritieken op de moeizame overwinning van zijn ploeg tegen Coventry City na strafschoppen. De Nederlandse coach vond de media te streng voor Manchester United.

De ploeg van Ten Hag blameerde zich bijna in het FA Cup-toernooi, door in de halve finale een 0-3 voorsprong in korte tijd uit handen te geven tegen de subtopper in het Championship. Er moesten uiteindelijk strafschoppen aan te pas komen, waarin United de beste was. Op de persconferentie van dinsdag beet Ten Hag van zich af. “Een van jullie stelde de vraag: ‘Was dit gênant?’ Nee, jullie reactie was gênant. In het topvoetbal gaat het om resultaten. We hebben de finale gehaald. Dat hebben we verdiend. We verdienden het niet alleen tegen Coventry, maar ook in de wedstrijden ervoor.”

Artikel gaat verder onder video

De Nederlandse manager zag in de tweede helft dat het op momenten wat tegenzat. “We verloren de laatste twintig minuten de controle en waren vervolgens wat ongelukkig bij de 2-3 en de 3-3. Uiteindelijk hadden we geluk natuurlijk, dat is duidelijk. We namen de penalty’s goed en hebben nu de finale gehaald. Een enorme prestatie; twee keer in twee jaar, prachtig. Voor mij als manager wordt dit de vierde bekerfinale in vier jaar. De reacties zijn een schande.”

Met ‘vier bekerfinales’ heeft Ten Hag het over de verloren finale van vorig seizoen, waarin Manchester City met 2-1 te sterk was en twee eindstrijden met Ajax. In 2021 versloegen de Amsterdammers Vitesse met 2-1, een jaar later zorgde PSV (ook 2-1) ervoor dat Ajax de beker niet voor een tweede jaar op rij omhoog kon houden. In de FA Cup-finale van dit seizoen zal Manchester City weer de tegenstander zijn van Ten Hag. Die wedstrijd zal op 25 mei plaatsvinden.

Zie het fragment hieronder.

💬 Erik ten Hag hekelt de Engelse media na afloop van de halve finale in de FA Cup tegen Coventry City: 'Jullie reacties zijn een schande'.



𝚆𝚘𝚎𝚗𝚜𝚍𝚊𝚐

🆚 Manchester United - Sheffield United

⏰ 21.00 uur#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague pic.twitter.com/57eLBvAUmU — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 23, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Vaart verrast: 'Nooit gedacht dat hij zou ver zou komen, ik vond hem gewoon niet zo goed'

Rafael van der Vaart is verrast door de ontwikkeling van een speler tegen wie hij elf jaar geleden zelf voetbalde.