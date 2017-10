Knappe comeback Olympiqe Marseille op bezoek bij Nice

22:59 – Olympique Marseille heeft op bezoek bij OGC Nice (zonder Wesley Sneijder bij de wedstrijdselectie) een heroïsche zege geboekt. Al snel stond het 2-0 achter in de Allianz Riviera, maar dankzij een geweldige comeback (nog voor de pauze) wonnen Olympique met 2-4.



De start van Nice was geweldig, want al na vier minuten opende Mario Balotelli de score. Uit een hoekschop kopte hij de bal perfect binnen. Na dik een kwartier werd het zelfs 2-0 via Jean Michael Seri en leek Nice een heerlijk avondje tegemoet te gaan, maar daar dacht Marseille anders over. Nog voor rust zetten de bezoekers de wedstrijd volledig op zijn kop.



Lucas Ocampos maakte de aansluitingstreffer, waarna Pierre Lees-Melou op wel heel ongelukkige wijze de 2-2 in zijn eigen doel werkte. Na geklungel van Dante en een halve redding van Yoan Cardinale, zorgde Ocampos vlak voor rust zelfs nog voor een voorsprong van de bezoekers. Direct na rust kwam er nog een dreun overheen toen Luiz Gustavo de 2-4 maakte.



De Braziliaan kreeg later in de tweede helft nog wel een rode kaart, maar dat was voor Nice niet genoeg om het tij te keren. Nice kreeg in de slotfase zelfs nog een strafschop, maar Alassane Pléa faalde bij de uitgelezen mogelijkheid.