Sterling krijgt steun van Southgate: "Hij is een geweldige kerel"

11:41 – Raheem Sterling verkeert dit seizoen bij Manchester City in bloedvorm, maar in de nationale ploeg van Engeland lukt het de aanvaller vaker niet dan wel om te overtuigen. Zo maakte hij bijvoorbeeld al ruim twee jaar geen doelpunt meer. "Maar hij komt sterker uit teleurstellingen", beschermt bondscoach Gareth Southgate zijn pupil.



"Ik vind Raheem een krachtige kerel'', vertelde de coach tijdens de persconferentie. "Ik zie dat hij er weer klaar voor is om te spelen. Raheem voelt zich thuis bij City, daar krijgt hij veel vertrouwen van de coach. Ook in mijn selectie wordt hij steeds belangrijker. Raheem kan het publiek in vervoering brengen."



Dus is de kans groot dat de buitenspeler, mede vanwege een schorsing van Dele Alli, een basisplaats krijgt toebedeeld in het duel met Slovenië. Southgate: "Hij heeft heel veel kwaliteiten, traint altijd hard met topspelers en werkt keihard voor het team. Hij gaat zich de komende jaren daarom als een absolute topspeler vestigen."