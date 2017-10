Avonturier Moniz (53) vindt emplooi in Denemarken

13:36 – Ricardo Moniz heeft een nieuwe uitdaging gevonden in Denemarken. De 53-jarige Nederland is door de rode lantaarndrager Randers FC benoemd tot hoofdcoach. Het betekent dat de geboren Rotterdammer nu in tien verschillende landen werkzaam is geweest, als speler en coach.



Als speler was Moniz actief bij FC Eindhoven, FC Haarlem, RKC, FC Eeklo (België) en Helmond Sport en als trainer was hij al werkzaam bij RKSV Nuenen, de Verenigde Arabische Emiraten (assistent), Feyenoord (assistent), Grasshopper (techniektrainer), Jong PSV, Tottenham Hotspur (jeugd), Hamburger SV (techniektrainer en interim-coach), Red Bull Salzburg (hersteltrainer en hoofdcoach), Ferencváros (Hongarije), Lechia Gdansk, 1860 München, Notts County en Eindhoven. Bij laatstgenoemde club vertrok hij afgelopen zomer.



Na een paar maanden heeft Moniz dus een nieuwe club gevonden. Maandag wordt hij officieel welkom geheten door Randers FC, momenteel de hekkensluiter van de Deense Superliga. In de uitwedstrijd tegen FC Nordsjaelland kan de Nederlandse trainer voor het eerst op de bank zitten bij zijn nieuwe werkgever. De achterstand op het als voorlaatste geklasseerde FC Helsingør is twee punten.