Groep C: Duitsland zet perfecte kwalificatiereeks neer

22:42 – Duitsland heeft een perfecte kwalificatiereeks neergezet. De regerend wereldkampioen was zondag met 5-1 te sterk voor Azerbeidzjan en besluit de kwalificatiecampagne zonder puntenverlies. Die Mannschaft maakte pas na rust het verschil. Noord-Ierland verloor bij Noorwegen (1-0), maar wist zich van tevoren al verzekerd vaneen play-offticket.



Leon Goretzka opende de score met een fraai hakje. Het leek het begin van een eenvoudige avond, maar Azerbeidzjan wilde niet zomaar als kanonnenvoer dienen. De nummer vijf van groep C kwam zelfs brutaal op gelijke hoogte. Tien minuten voor het rustsignaal maakte Ramil Sheydaev de verrassende gelijkmaker.





Met een 1-1 tussenstand zochten beide ploegen de kleedkamers op. In de tweede helft kon Azerbeidzjan nog een aantal minuten hopen op een stunt. Die hoop verdween na de 2-1 van Sandro Wagner. Daarvoor kwam wel doellijntechnologie aan te pas. Vervolgens ging het nog hard met de goals. Antonio Rüdiger, Goretzka en Emre Can bepaalden de eindstand op 5-1.De 5-1 zege betekende tegelijkertijd ook een Europees record. De regerend wereldkampioen scoorde deze kwalificatie in totaal 43 keer. In een WK- of EK-kwalificatie gebeurde dat nooit eerder. Spanje maakte er voor het EK 2000 42.Noord-Ierland ging onderuit bij Noorwegen door een eigen doelpunt van Chris Brunt. Tsjechië - San Marino, een duel om des keizers baard, eindigde in 5-1.