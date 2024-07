McClaren verlengt contract bij Middlesbrough

Middlesbrough heeft het contract met trainer Steve McClaren opgebroken en verlengd tot medio 2009. De 44-jarige McClaren, die momenteel ook assistent is van bondscoach Sven-Gören Eriksson, werd ook genoemd als mogelijke opvolger van de Zweed als hoofdtrainer van de Engelse nationale ploeg.

Ondanks de geruchten twijfelde McClaren geen moment over zijn toekomst. "Het is nooit de vraag geweest of ik zou blijven of niet. Ik heb nooit getwijfeld, ik wil me volledig blijven concentreren op Middlesbrough." Afgelopen seizoen eindigde Middlesbrough met McClaren aan het roer op de zevende plaats in de Britse Premier League. Door dit resultaat kwalificeerde Boro zich voor de UEFA Cup, waarin het donderdag uitkomt tegen AZ.