Mourinho houdt Huth in Londen

Robert Huth moet de vriendschappelijke interland tussen Duitsland en de VS laten schieten. De centrale verdediger blijft in Londen, omdat hij met Chelsea in actie moet komen in de kwartfinale van de FA Cup. De ploeg van José Mourinho neemt het woensdag in eigen stadion op tegen Newcastle United.

Hoewel Huth lang niet altijd op een basisplaats kan rekenen bij Chelsea, had manager Mourinho bij de Duitse bond een verzoek neergelegd om de verdediger in Londen te mogen houden. "In overleg met Chelsea is vervolgens besloten dat Robert zich niet hoeft te melden in Duitsland", liet bondscoach Klinsmann maandag weten. "Chelsea wil graag een beroep op hem kunnen doen en dat verzoek hebben wij geaccepteerd."