Barcelona laat punten liggen in Santander

FC Barcelona is op weg naar de landstitel, maar soepel gaat het allemaal niet. Op bezoek bij het laag geklasseerde Racing Santander morste de ploeg van Frank Rijkaard twee punten: 2-2. Aanvoerder Puyol (foto) werd in de tweede helft met rood naar de kleedkamer gestuurd.

Alle doelpunten vielen in de eerste helft. De Catalanen kwamen vroeg op voorsprong door een doelpunt van Larsson. Barça kon maar kort genieten van de treffer. Een minuut later maakte Tomas gelijk, terwijl Serrano kort daarop Santander zelfs op voorsprong bracht. De Kameroener Eto'o tekende de 2-2 aan. Het was zijn 23e seizoenstreffer.

Na de pauze kregen beide ploegen nog enkele kleine kansen op de zege, maar gescoord werd er niet meer. Barcelona beëindigde het duel met tien man, omdat Puyol rood kreeg.

Ondanks dit puntenverlies hoeft Barcelona zich geen enkele zorgen te maken. De Catalaanse ploeg staat immers, met nog zes speelronden te gaan, elf punten voor op Valencia en Real Madrid. De tweede opeenvolgende titel voor Barcelona lijkt dan ook slechts een kwestie van tijd.